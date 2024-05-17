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Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası
Admin
Admin
17 Mayıs 2024 Cuma 13:31

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkemenin iki kez karar açıklamayı ertelediği HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün görüldü.

MÜEBBET CEZASI 20 YILA İNDİRİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Verilen aranın ardından Demirtaş'ın, Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 30 ay, Diyarbakır'da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl, 2015'te Cizre'de yaptığı konuşmadan '2911'e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşma 'propaganda'dan 2 yıl hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 42 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 42 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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