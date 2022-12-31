Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Şarap Fiyatları 2023 (Güncel Zamlı Fiyat Listesi)

Şarap fiyatları 2023 yılında alkollü içeceklere zam yapıldı. Alkol fiyatının artışı ile vatandaşlar tarafından merak edilen yeni şarap fiyatları ne kadar oldu, Sava şarap ne kadar, Kavaklıdere şarap, Migros şarap çeşitleri, 2023 biricik şarap fiyatları, Majestik şarap fiyat, Kırmızı şarap markaları, Migrostaki en iyi şarap, Kutman meyve şarabı fiyat, Migrostaki en iyi şarap, Doluca şarap gibi konular hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, içeriğimizden güncel şarap fiyatları listesine ulaşabilir.

Şarap Fiyatları 2023 (Güncel Zamlı Fiyat Listesi)
Kamusaati
Kamusaati
31 Aralık 2022 Cumartesi 21:27

Şarap Fiyatları 2023 (Güncel Fiyat Listesi)

2023 Güncel Şarap Fiyatları | Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik, Öküzgözü, Cumartesi şarap ne kadar? Şarap fiyatı, Yeni yılda alkole gelen zamlardan sonra şarap fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Zamlı fiyatların yer aldığı 2023 OCAK en güncel şarap fiyatları..

Şarap Fiyatları (Migros)

Doluca Şarap Fiyatları

Doluca Klasik Şarap Fiyatları
Doluca Klasik Kırmızı 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Doluca Klasik Kırmızı 75’lik Şarap Fiyatı 97,5 TL
Doluca Klasik Kırmızı 37,5’lik Şarap Fiyatı 68 TL
Doluca Klasik Beyaz 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Doluca Klasik Beyaz 75’lik Şarap Fiyatı 97,5 TL
Doluca Klasik Beyaz 37,5’lik Şarap Fiyatı 68 TL
Doluca Klasik Rose 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Doluca Klasik Rose 75’lik Şarap Fiyatı 97,5 TL
Doluca Klasik Rose 37,5’lik Şarap Fiyatı 68 TL

Doluca Mistik Şarap Fiyatları
Mistik Kırmızı 150’lik Şarap Fiyatı 135 TL
Mistik Kırmızı 100’lük Şarap Fiyatı 95 TL
Mistik Kırmızı 75’lik Şarap Fiyatı 75 TL
Mistik Beyaz 150’lik Şarap Fiyatı 135 TL
Mistik Beyaz 100’lük Şarap Fiyatı 95 TL
Mistik Beyaz 75’lik Şarap Fiyatı 75 TL

Doluca Sarafin Şarap Fiyatları
Sarafin Cabaret Sauvignon 75’lik Şarap Fiyatı 335 TL
Sarafin Cabaret Sauvignon 37,5 Şarap Fiyatı 210 TL
Sarafin Merlot 75’lik Şarap Fiyatı 335 TL
Sarafin Chardonnay 75’lik Şarap Fiyatı 335 TL
Sarafin Sauvignon Blanc 75’lik Şarap Fiyatı 320 TL
Sarafin Sauvignon Blanc 37,5’lik Şarap Fiyatı 190 TL
Sarafin Shiraz 75’lik Şarap Fiyatı 340 TL
Sarafin Füme Blanc 75’lik Şarap Fiyatı 340 TL
Sarafin Roze 75’lik Şarap Fiyatı 320 TL

2023 Biricik Şarap Fiyatları

Sebastian Şarap Fiyatları 2023

Sebastian Şarap Fiyatları
75 lik Sebastian Şarap Fiyatı 58,5 TL
100 lük Sebastian Şarap Fiyatı 78 TL
150 lik Sebastian Şarap Fiyatı 115 TL

Corvus Şarap Fiyatları

Corvus Şarap Fiyatları
75’lik Corvus Blend No.4 Şarap Fiyatı 185 TL
75’lik Corvus Corpus Şarap Fiyatı 350 TL
75’lik Corvus Malbec Şarap Fiyatı 265 TL
75’lik Corvus Cabernet Sauvignon Şarap Fiyatı 185 TL
75’lik Corvus Cruturk Şarap Fiyatı 485 TL
75’lik Corvus Zeleia Şarap Fiyatı 120 TL
75’lik Corvus Teneia Şarap Fiyatı 105 TL
75’lik Corvus Merlot Şarap Fiyatı 265 TL
75’lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Şarap Fiyatı 175 TL

Akdeniz Şarap Fiyatları

Crama Şarap Fiyatları

Crama Şarapları
Crama Regala Sauvignon Blanc 75’lik Şarap Fiyatı 160 TL
Crama Regala Chardonnay 75’lik Şarap Fiyatı 160 TL
Crama Regala Cabernet Sauvignon 75’lik Şarap Fiyatı 160 TL
Crama Regala Merlot 75’lik Şarap Fiyatı 160 TL

Meyveli Şarap Fiyatları 2023

  • Şirinceli 75’lik Meyveli Şarap Fiyatı: 175 TL 

Nar, Vişne, Karadut, Yaban Mersini, Ahududu, Böğürtlen, Çilek ve Kavun olarak çeşitleri mevcuttur.

Chateau Mona Reserve Şarap Fiyatları

Chateau Şarapları
Sauvignon Blanc Beyaz 75’lik Şarap Fiyatı 125 TL
Sauvignon Blanc Kırmızı 75’lik Şarap Fiyatı 125 TL
Öküzgözü Boğazkere Beyaz 75’lik Şarap Fiyatı 125 TL
Öküzgözü Boğazkere Kırmızı 75’lik Şarap Fiyatı 125 TL
Chateau Nobles Cabernet Kırmızı Sek 75’lik Şarap Fiyatı 150 TL

*Tüm fiyatlar en güncel haliyle listelenmiştir. 

JP. Chenet Şarap Fiyatları

JP. Şarapları
150’lik JP. Chenet Şarap Fiyatı 370 TL
75’lik JP. Chenet Şarap Fiyatı 205 TL
25’lik JP. Chenet Şarap Fiyatı 88,5 TL
JP. Chenet Reserve 75’lik JP. Chenet Şarap Fiyatı 250 TL
JP. Chenet Divine Gold 75’lik Şarap Fiyatı 650 TL
JP. Chenet Ice Edition 75’lik Şarap Fiyatı 485 TL

Buzbağ Şarap Fiyatları

Şarap çeşitleri içerisinde Buzbağ şarapları da oldukça ilgi görülüyor. 2023 Buzbağ şarapları:

Buzbağ Şarap Fiyatları
75’lik Buzbağ Klasik Şarap Fiyatı 100 TL
75’lik Buzbağ Kırmızı Şarap Fiyatı 110 TL
75’lik Buzbağ Beyaz Şarap Fiyatı 95 TL

Calvet Şarap Fiyatı

  • 75’lik Calvet Şarap Fiyatı: 220 TL

Baron D’Arignac Şarap Fiyatı

  • 75’lik Baron D’Arignac Şarap Fiyatı: 180 TL

Montmeyrac Şarap Fiyatı

  • 75’lik Montmeyrac Şarap Fiyatı: 160 TL

Rohtberg Şarap Fiyatı

  • Rohtberg Brut / Rose 75’lik Şarap Fiyatı: 165 TL

Florica Şarap Fiyatları

Florica Şarap Fiyatı
Florica Merlot Kırmızı Sek 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Florica Cabernet Sauvignon / Merlot Kırmızı Sek 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Florica Muscat Beyaz Yarı Tatlı 100’lük Şarap Fiyatı 125 TL
Florica Chardonnay Sek Beyaz 75’lik Şarap Fiyatı 99 TL
Florica Cabernet Sauvignon / Merlot Kırmızı Sek 75’lik Şarap Fiyatı 99 TL
Florica Blush Pembe Sek 75’lik Şarap Fiyatı 99 TL
Florica Muscat Beyaz Yarı Tatlı 75’lik Şarap Fiyatı 99 TL

Martini Şarap Fiyatları

Martini Şarap Fiyatları
75’lik Martini Brut Şarap Fiyatı 459 TL
75’lik Martini Asti Şarap Fiyatı 485 TL
75’lik Martini Prosecco Şarap Fiyatı 495 TL
75’lik Martini Rose Şarap Fiyatı 525 TL

Migros’taki En İyi Şarap

1- Kavaklıdere Selection Öküzgözü Kırmızı Şarap

Kavaklıdere’nin Selection serisinin Öküzgözü içeceği en sevilen şaraplardan. Çoğu kişiye göre Migrostaki en iyi şaraptır. 2023 yılı itibariyle 75’lik şişenin fiyatı 333 TL.

2- Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap

Sevilen markasında İsabey Merlot oldukça tercih ediliyor. 75’lik şişenin 2023 yılı itibariyle fiyatı 175 TL.

3- Kavaklıdere Ancyra Blush Şarap (Roze)

Kavaklıdere’nin en iyi roze şarabı Ancyra Blush serisidir. Tatlı şarap dendiğinde ilk akla gelen şarap. 2023 yılı itibariyle 75’lik şişenin fiyatı 240 TL.

4- Doluca Safir Beyaz Şarap

Doluca’nın en iyi beyaz şarap serisi olan Safir de en çok tercih edilenler arasında yerini koruyor. Safir’in 75’lik fiyatı 2023 yılı itibariyle 245 TL.

5- Corvus Cabernet Sauvignon Kırmızı Şarap

Corvus şarap vazgeçilmezler arasında. Cabernet Sauvignon serisi en çok sevilenlerden. 75’lik şişenin 2023 yılı itibariyle fiyatı 354 TL.

6- Buzbağ Kırmızı Şarap (Diyarbakır)

Bir diğer Migros şarap önerisi şarap markaları arasında bir star olan Buzbağ’ın Diyarbakır serisi. Pek çok lişinin favorisi olan Buzbağ’ın Diyarbakır kırmızı şarabının 75’lik şişesi 110 TL. 

Ucuz Şarap Fiyatları Ocak 2023

2023 yılında gelen zamların ardından en çok alkol fiyatları araştırılıyor. Ucuz şarap fiyatları:

Tüm şarap markaları ve 2023 yılı yeni şarap fiyatları bu şekildedir.

Rakı Fiyatları 2023, Yeni Rakı Ne kadar oldu? (MİGROS - METRO- Carrefour)
Rakı Fiyatları 2023, Yeni Rakı Ne kadar oldu? (MİGROS - METRO- Carrefour)
0
Volim Fiyatları 2023 Zamlı Volim Fiyat (MİGROS - METRO- Carrefour)
Volim Fiyatları 2023 Zamlı Volim Fiyat (MİGROS - METRO- Carrefour)
0
Bira Fiyatları Ne Kadar? 2023 (Güncel Zamlı Fiyatlar)
Bira Fiyatları Ne Kadar? 2023 (Güncel Zamlı Fiyatlar)
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.