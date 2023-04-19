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Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin

Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin

Ronaldo'nun Ramazan'da yaptığı hareket Suudi Arabistan'ı ayağa kaldırdı: Sınır dışı edin
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:14

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçının ardından Cristiano Ronaldo'nun, rakip takım taraftarlarının "Messi" tezahüratları karşısında elini kasıklarına götürerek yaptığı hareket tepki çekti. Sosyal medyada bazı Suudi taraftarlar, özellikle Ramazan ayında Ronaldo'nun yaptığı bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Sınır dışı edin" ve "Takımdan gönderin" gibi yorumlarda bulunuldu.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu. Portekizli yıldız, kaybettikleri maç sonrası yapılan "Messi" tezahüratlarına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

RONALDO'DAN TRİBÜNLERE OLAY HAREKET

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tuttu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TEPKİ ÇEKTİ

Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

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