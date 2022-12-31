Rakı Fiyatları 2023, Yeni Rakı Ne kadar oldu? (MİGROS - METRO- Carrefour)

Rakı fiyatları 2023 yılının Ocak ayında zamlı fiyat listesiyle satışa sunulmaya başlandı. ÖTV zammından sonra alkol fiyatlarındaki değişiklik ile Rakı fiyatları 170 TL ile 3.900 TL aralığında satılıyor. 35 lik rakı fiyatları ve 70 lik rakı fiyatlarının en güncel hali aşağıda paylaşılmıştır.
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