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Rakı Fiyatları 2023, Yeni Rakı Ne kadar oldu? (MİGROS - METRO- Carrefour)

Rakı fiyatları 2023 yılının Ocak ayında zamlı fiyat listesiyle satışa sunulmaya başlandı. ÖTV zammından sonra alkol fiyatlarındaki değişiklik ile Rakı fiyatları 170 TL ile 3.900 TL aralığında satılıyor. 35 lik rakı fiyatları ve 70 lik rakı fiyatlarının en güncel hali aşağıda paylaşılmıştır.

Rakı Fiyatları 2023, Yeni Rakı Ne kadar oldu? (MİGROS - METRO- Carrefour)
Kamusaati
Kamusaati
31 Aralık 2022 Cumartesi 20:48

Rakı Fiyatları 2023 yılında ne kadar oldu? En iyi Rakı markaları neler? En iyi Rakı markası fiyatları nedir? Rakı Fiyatları 2023’de kadar? 50’lik Rakı fiyatları ne kadar? Rakı fiyat 2023 listesi için doğru yerdesiniz.

Yeni Rakı Fiyatları 2023

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Altınbaş Rakı Fiyatı 2023
70’lik Altınbaş Rakı Fiyatı 500 TL
70’lik Altınbaş 24 Ayar Rakı Fiyatı 379 TL

Tayfa Rakı Fiyatları 2023

Tayfa Rakı Fiyatları 2023
35’lik Tayfa Rakı Fiyatı 159 TL
50’lik Tayfa Rakı Fiyatı 219 TL
70’lik Tayfa Rakı Fiyatı 299 TL
100’lik Tayfa Rakı Fiyatı 410 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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