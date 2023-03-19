Putin'den dünyaya gözdağı! Yakalama kararına meydan okurcasına işgal ettiği topraklarda arabayla gezdi

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama kararı çıkarttığı Rusya lideri Putin, ilhakının 9. yıl dönümünde Kırım'ı ziyaret etti. Putin, bugün de yine aynı bölgede işgal altında tuttukları Mariupol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ARAÇLA DOLAŞTI

Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti

BİR AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Rus basınında yer alan haberlerde, Putin'in Rus ordusu tarafından inşa edilen yeni bir yerleşim bölgesi olan Nevsky semtinde bir aileyi evlerinde ziyaret ettiği belirtilerek, "Devlet Başkanı yat kulübü, tiyatro binası ve şehrin unutulmaz yerlerinin bulunduğu Mariupol sahil şeridini de inceledi" denildi.

GEÇEN SENE İŞGAL ETTİLER

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardında Mariupol'ü ele geçirmiş, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.