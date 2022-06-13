PTT Engelli Kredisi Nasıl Alınır?, Şartlar neler?, İşte PTT Engelli Kredisi ve 2022 Haziran Faizleri

PTT engelli kredisinin alınması için sadece PTT’ye değil, diğer bankalara da müracaat edilmesi mümkündür. PTT Engelli Kredisi Veren Bankalar, 5 banka ile anlaşması bulunan PTT engelli kredisi, bu sayede her yıl engelli raporu olan kişilere verilmektedir. Bu krediden yararlanmak için 2022 engelli maaşına sahip olunması gerekir.

Engelli maaşlarını PTT üzerinden çeken kişilere verilecek bu kredi sayesinde engelli bireylerin iş kurabilmeleri hedeflenir.

Kredi, sınırlı miktarda verilir ve her yıl güncellenir. Şartları karşılayan engelli bireylerin bu krediden yararlanması sağlanır. Şartlar konusunda gerekli belgeler ve başvuru işlemleri, PTT tarafından yetki verilen bankalar tarafından gerçekleştirilir.

PTT Engelli Kredisi Veren Bankalar

PTT engelli kredisinin alınabileceği bankalar şu şekilde sıralanabilir:

ING Bankası

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Denizbank

Aktif banka

Burgan Bankası

Bu bankaların haricinde PTT engelli kredisi almak mümkün değildir. Engelli kredisi almak isteyen tüm başvuranlara, eşit oranda kredi verilmesi kararı çıkmaktadır.

PTT Engelli Kredisinin Avantajları

PTT engelli kredisinin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Diğer bankaların işleme koydukları engelli kredilerine kıyasla daha fazla avantaja sahiptir. Diğer bankaların engelli kredilerine ilişkin üs sınır yaş 65 iken, PTT engelli kredisi için belirlenen üst sınır yaş 85’tir.

PTT engelli kredisinin alınabilmesi için sadece engelli maaşı alınıyor olması gerekir. Kredi, maaşın garanti gösterilmesi ile verilebilir.

PTT ile anlaşması bulunan 5 banka sıralanmıştır. Bu bankaların haricinde, diğer bankalar tarafından yapılacak engelli kredisi başvuruları, bankaların kendi şartları göz önünde tutularak verilir. Ancak PTT engelli kredisi, sadece PTT tarafından belirlenen şartlar gözetilerek verilir.

Kredi için verilecek miktar sabittir.

Kredi için ödeme planı, kişinin talebine göre belirlenir.

Engelli kredisine ait üst limit 60.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kredi için en fazla 60 ay vade yapılabilir. Bu vade planlanmasında engelli bireyin bu krediyi ne için kullanmak istediği gibi sorulara yer verilir.

60.000 TL üzerindeki kredi taleplerinde ihtiyaç kredisi seçenekleri değerlendirmeye alınır. Bu durumda alınacak kredinin şartları tamamen değişir.

PTT Engelli Kredisi Şartları, Kimler Başvuru Yapabilir?

PTT engelli kredisine başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru yapan kişilerin engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması şarttır. Bu rapora sahip olmayan kişilerin bu krediye başvuru yapması mümkün değildir.

Başvuru yapan engelli bireyin 18 yaşını doldurmuş, 85 yaşını doldurmamış olması gerekir. Kişinin bu yaş aralığı içerisinde yer alması şarttır.

Engelli sağlık kurul raporuna sahip olan kişinin, bu raporunun geçerlilik yılı 2023 sonu olmalıdır. Başvuru 2022 yılında yapılacaksa, raporun süresiz olması ya da en az 2 yıl kullanılabilir olması gerekir.

Akli dengesi yerinde olmayan engel gruplarına tabi olan bireyler, bu krediden yararlanamaz.

Başvuru işlemleri, sadece engelli bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilir. 18 yaşından küçük ya da akli dengesi yerinde olmayan engelli birey adına, birinci derece akraba tarafından kredi başvurusu gerçekleştirmesi söz konusu değildir.

Engelli kredisine başvuru yapacak bireyin, kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu kontrol edilerek karar verilecektir.

Engelli kredisi, engelli maaşının dayanak olarak alınması ile başvurulabilir hale gelir. Bu nedenle sadece engelli maaşı alan kişiler, engelli kredisine başvurabilmektedir.

Maaş ödemelerini PTT üzerinden alan kişiler, bu krediye başvuru yapabilir.

Tüm bankaların kara listeleri baz alınarak bir karara varılır. Bu kapsamda kara listede yer alan kişilere ve haklarında icra takibi başlatılmış bireylere PTT engelli kredisi verilmesi mümkün değildir.

verilmesi mümkün değildir. Engelli kredisi alımı sırasında aylık taksit miktarı, engelli maaşının yarısını geçmemelidir. Engelli maaşı ne kadar alınıyorsa, maaşın yarısı, alınacak kredinin bir taksitine denk olmalıdır.

Engelli bireyin durumu göz önüne alınarak, kredi için teminat talep edilebilir. Bu teminat, engelli maaşının yanı sıra ev ya da araç olabilir. Ayrıca banka, kefil isteme hakkına da sahiptir.

Engelli kredisine yapılacak başvurular sırasında, engelli kredisi alınabilmesi için verilecek raporun engel oranı en az %40 olmalıdır.

Engelli maaşının sivil bir bankadan alınması durumunda, e- devlet üzerinden maaş taşıma talebi oluşturulmalıdır. Bu şekilde maaş PTT’den alınmaya başlanır ve PTT kredi notu yükselir. En az 3 ay PTT’de kalan maaşlarda PTT engelli kredisi verilmesi mümkün hale gelir.

PTT Engelli Kredisi İçin İstenen Evraklar

PTT engelli kredisi için istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru sahibinin, başvuru sırasında T.C. kimlik belgesi göstermesi gerekir. Yoksa ehliyet fotokopisi de kullanılabilir.

Engelli sağlık kurulu raporu örneğinin kişinin yanında bulunması gerekir.

Engelli maaşı alındığına dair engelli kimlik belgesi, kişinin yanında bulundurulmalıdır.

Engelli kredisi başvurusu için yazılmış dilekçenin yetkiliye teslim edilmesi gerekir.

Kişi, engelli maaşını aldığı hesabın kartını ve bilgilerini yanında bulundurmalıdır. Hesap bilgileri içinde, alınan miktar da bulunmalıdır. Buna göre alınacak engelli kredisinin miktarı ve aylık ödemeleri belirlenecektir.

Kira geliri bulunan engelli bireylerde kira kontratı ve bina tapusu gerekmektedir.

Engelli kredisinin teminatı olması amacıyla gösterilecek gayrimenkul tapularının belgesi, kişinin yanında bulunmalıdır.

Gayrimenkullere ait kullanım izni belgesi veya imar belgesi gibi belgelerin, PTT’ye beyan edilmesi gerekmektedir.

Engelli bireyin teminatı, kefil olacak yakını ise, kefil de engelli birey ile birlikte bankaya gitmelidir. Kefil olacak kişiye ait gelir belgesi ve kimlik fotokopisi PTT’ye teslim edilir.

PTT engelli kredisinin işleme konması için, krediye ilişkin belgelerin öncelikli olarak beyan edilmesi gerekir. Daha sonra kişinin kredi başvurusu değerlendirmeye alınır.

PTT Engelli Kredisi İçin Başvuru Yap

PTT engelli kredisine başvuru yapmak için öncelikle gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Gerekli evraklarla birlikte herhangi bir PTT şubesi kullanılarak başvuru işlemi gerçekleştirilir. Gişeden başvuru işlemleri yapılabilir.

Gişe memuru, PTT engelli kredisine başvuru yapmak istediğinizi söylemeniz durumunda gerekli belgeleri talep eder. Gerekli belgelerin gişede teslim edilmesinden sonra, işlemleriniz başlatılmış olur.

PTT şubelerinden ya da PTT ile kredi anlaşması bulunan 5 bankadan bu işlem gerçekleştirilir. PTT engelli kredisi başvurusunun yapılmasından sonra, kişilerin değerlendirme için beklemeleri gerekmektedir.

Bu şekilde teslim edilen belgelerin incelenerek bankanın karar vermesi sağlanır. İsteğe bağlı olarak bankaların mobil bankacılık ya da telefon bankacılığı kullanılarak PTT engelli kredisi hakkında bilgi alınması sağlanır.

PTT Engelli Kredisi Sorgulama

PTT engelli kredisine başvuru sonrası sonuç öğrenme işlemi PTT resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sorgulama işlemi için kişilerin daha önce PTT e-bankacılık işlemlerini kullanmış olması gerekir.

PTT engelli kredisi başvuru sorgulama adımları şu şekilde gerçekleştirilir:

ptt.gov.tr adresine giriş yapılır.

İnternet sitesinin sağ üst köşesinde ‘İnternet bankacılığı’ seçeneği bulunmaktadır. Buraya tıklanır.

İnternet bankacılığı seçeneği, ayrı bir pencere açılmasını sağlar. Açılan pencerede internet şubesi giriş bilgileri görülür.

İnternet şubesi girişi için ekranda, müşteri numarası ve internet bankacılığı şifreleri istenir. Talep edilen bilgilerin bulunmaması durumunda sisteme giriş yapmak mümkün değildir.

PTT internet şubesi bilgileri girildikten sonra, tüzel kullanıcılar için sayfanın alt kısmında bulunan buton kullanılır. Bu buton sayesinde kişilerin işlemleri kişisel asistan ile yapması sağlanır.

Butona tıklamanızın ardından tüzel kişiler için kullanıcı adı sorulur.

PTT’ye ait internet bankacılığı bilgilerinin sorulmasından sonra vereceğiniz cevaplarla sistem açılır. Bu şekilde sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Sağ üst kısımda bulunan ‘menü’ bölümünden ‘ başvurular ’ seçeneğine gidilir. Başvuru seçenekleri üzerinden ‘Engelli kredi başvurusu’ bölümüne gidilir.

’ seçeneğine gidilir. Başvuru seçenekleri üzerinden ‘Engelli kredi başvurusu’ bölümüne gidilir. Engelli kredisi başvurusunun son durumu, ekranda görülecektir.

PTT Engelli Kredisi Sorgula

Bunun yanında engelli kredisine ilişkin son durum bilgisine, telefon bankacılığı ya da direkt olarak bankaların ziyaret edilmesi ile de erişilebilir.

PTT dışında anlaşmalı diğer bankalardan yapılan başvurular için ise, bankaların kendi internet bankacılığı işlemleri ya da telefon bankacılığı numaraları kullanılabilir. Bu şekilde PTT engelli kredisinin son durumu öğrenilebilir.

PTT Kredisinin Limitleri

PTT kredisi için limit belirleme işlemi maaş alan kişinin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu konuda değişikliğe neden olabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Engelli kredisine ait limitler, banka tarafından belirlenir.

Engelli maaşının tutarının bulunduğu banka cüzdanı, bu konuda etkilidir. Maaş tutarına göre engel kredisinin tutarına karar verilir.

Kredi, aylık alınan engelli maaşının yarısına denk gelecek taksitlere bölünür. Bu konuda kredinin miktarında ya da taksit oranlarında değişiklik yapma hakkı bankaya aittir.

Kredinin hesaplanması konusunda tek etken engelli maaşı değildir. Kredinin miktarı ve aylık gelir, ek gelir oranları değerlendirilir.

Kredi limiti, ödeme şekli ve ödeme yapılacak ay sayısı kredi faizlerini etkiler. Kredi limiti ve ödeme planına göre aylık faizler değişkenlik gösterir.

Bankanın yüksek faiz talep etmesi durumunda, daha düşük oranda engelli kredisi verdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle en sağlıklı engelli kredisi alma şekli, direkt olarak PTT başvurusu ile kredi talebinde bulunmaktır.

Engelli kredisinin miktarının belirlenmesi sırasında kişinin çalışma durumu, emeklilik durumu, aylık gelir durumu ve garanti sağlayacak bir gayrimenkul olup olmadığı, aylık net gelir durumu ve oturulan evin kime ait olduğu gibi bilgiler değerlendirilir. Bu kapsamda yapılacak değerlendirme ile kişilerin ne kadar PTT engelli kredisi alacağına karar verilir.

PTT Engelli Kredisinde 2022 Haziran Ayı Faizleri

PTT engelli kredisi için faiz belirlenmesi, anlaşmalı 5 bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda 5 bankanın faiz oranları şu şekilde sıralanabilir:

Aktifbank tarafından verilecek PTT engelli kredisinin faiz oranı %3,29 olarak belirlenmiştir.

ING Bank tarafından verilecek 20.000 TL kadar PTT engelli kredisinin faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiştir.

Türk Ekonomi Bankası tarafından verilecek PTT engelli kredisinin faiz oranı %2,18 olarak belirlenmiştir.

Denizbank tarafından verilecek PTT engelli kredisinin faiz oranı %2,94 olarak belirlenmiştir.

Burgan Bank tarafından verilecek 15.000 TL kadar PTT engelli kredisinin faiz oranı %3,75 olarak belirlenmiştir.

Alınacak kredinin özellikleri, ödeme şekli ve ödeme planı, tercih edilen bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda istenen banka tercih edilebilir. Ancak aynı anda tek bir bankaya başvuru yapılabilir. Banka ile anlaşma sağlanmaması durumunda, verilen belgelerin geri alınması gerekir.

Sadece bir bankadaki PTT engelli kredisi başvurusunun iptal edilmesi gerekir. İstenen bankaya tekrar başvuru yapılması mümkündür. Sonuçlanmayan başvurular kredi notunu düşürmez.