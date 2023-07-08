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Piknikte serinlemek için suya giren 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Piknikte serinlemek için suya giren 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Piknikte serinlemek için suya giren 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:41

Batman'ın Kozluk ilçesinde piknik yaparken serinlemek için Batman Çayı'na giren 13 yaşındaki Fatmanur Zehra Başer suda kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine çalışma başlatan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKINTIYA KAPILDI

Sabah saatlerinde 13 yaşındaki Fatmanur Zehra, Şerbetli köyü mevkiinde Batman Çayına girdikten sonra akıntılı suyla beraber gözden kaybolmuştu. Batman itfaiyesine bağlı kurbağa adamların saatler süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. 13 yaşındaki Fatmanur'un cansız bedeni sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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