Özel: TBMM Başkanı Kurtulmuş, danışma kurulunun olağanüstü toplanması için çağrı yapacak

CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüğünü ve Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplamasını talep ettiğini açıkladı. Özel paylaşımının devamında ise "Sayın Kurtulmuş gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Parti grubunu gece saatlerinde olağanüstü toplayan CHP lideri Özgür Özel, "Meclise karşı bir darbe girişimidir. Tüm halkımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulunurken bugün yaptığı yeni açıklamayla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü ve Kurtulmuş'un konuyla ilgili olarak danışma kuruluna olağanüstü toplanması için çağrı yapacağını duyurdu.

"MECLİS'İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASINI TALEP ETTİM"

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sona erdirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel bir hayli hızlı başladı. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla aradığını belirten Özel, "Kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" dedi.

"GÜN İÇİNDE ÇAĞRI YAPACAĞINI BELİRTTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise Özel, "Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım" dedi.

"DOĞRUDAN BİR KALKIŞMA GİRİŞİMİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın hamlesine partisinin TBMM'deki olağanüstü grup toplantısından gece saatlerinde tepki göstermişti. Özel konuşmasında şunları söylemişti: "Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır ancak hedefindekiler Can Atalay ile sınırlı değildir. Anayasa'yı hiçe sayma, Anayasa'ya direnme, Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle.

"FİLLER TEPİŞİRKEN ÇİMENLER EZİLİYOR"

Kendilerini Meclis'in, Meclis Başkanı'nın ve milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar Meclis'e karşı darbe girişimidir, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Görünen odur ki, filler tepişirken çimenler ezilmektedir ama göründüğü gibi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay tepişip, Can Atalay'ın haklarının ezilmesinin çok ötesindedir. Tepişen, aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın kendisidir. Kriz, Cumhur İttifakı'nın krizidir. Kriz, MHP-AK Parti krizidir. AK Parti'nin içindeki kliklerin çatışma krizidir.

"SAYIN KURTULMUŞ, DİRENİRSE ARKASINDA CHP'Yİ BULACAKTIR"

Buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı, bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı sıfatıyla bu darbeye direnirse, ki direnmelidir, arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır.

"DEVLET KRİZİ ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Bu mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne açıkça meydan okumaktadır. 'Anayasa'ya rağmen bizi bağlamaz' demektedirler. Eğer buna Anayasa Mahkemesi üyeleri ayrı ayrı ve kurumsal olarak direneceklerse, gerekeni yapacaklarsa Cumhuriyet Halk Partisi arkalarındadır. 'Biz yargı krizi çıkarmak, devlet krizi çıkarmak istiyoruz' demektedirler. Bu karar gerçekten kopuk bir yaklaşımdır.

"KURTULMUŞ'U ERKEN SAATLERDE ARAYACAĞIM"

Sayın Numan Kurtulmuş'u, sabahın erken saatlerinde ayrıca telefonla arayacağım, yarın buradan tüm grupların başkanlarını, genel başkanlarını kendi başkanlığındaki bir danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyorum. Danışma kurulunun toplanmasını ve danışma kurulunun yarınki Meclisin çalışma planına yeniden karar vermesini, bir adalet oturumu gerçekleştirilmesini ve içinde bulunduğumuz adalet krizine TBMM'nin nasıl el koyacağına karar vermesini talep ediyoruz. Bu toplantının yapılmaması durumunda Sayın Numan Kurtulmuş'tan acil randevu talebim vardır.

"KAPALI OTURUM TALEP EDECEĞİZ"

Ardından Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir adalet oturumu talebini Meclis gündemine taşıyacaktır. Gerekirse kapalı oturum talep edeceğiz ve içinde bulunduğumuz büyük krizin ne manaya geldiğini bir kapalı oturumda tüm milletvekilleri ile konuşacağız. Oturum açıldığında parti gruplarının mutlaka Anayasa ve adalet komisyonlarından birer temsilciyle Cuma-Cumartesi-Pazar günü gerekli çalışmayı yapmalarını, pazartesi günü adalet komisyonuna sevk edilmek üzere bu yargı krizine el koymalarını öneriyoruz.

"VEKİLLER KAPANSA DA MECLİS'İ TERK ETMEYECEKLER"

Dayatmamız yoktur ama bu yargı krizini çözecek fikrimiz, irademiz vardır. Cumhur İttifakı, 'Aramızda didişiriz ama sizinle ortaklaşmayız' diyorsa bu adalet oturumunu biz önce teklif edeceğiz, yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa bu genel görüşme talebimiz reddedilirse biz adalet oturumunu bu mecliste sürdüreceğiz. Bütün milletvekilleri, meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler.

"TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ DİRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Ardından ikinci bir karar alana kadar Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi Meclisin açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirip, mücadelesini verecek ancak meclis kapandığında en az 20 milletvekili adalet oturumunu, nöbetini sürdürecektir. Bu iş Türkiye kamuoyuna mal olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu darbe girişimini püskürtmek için üzerin düşeni yapacaktır. Sadece mecliste değil… Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm milletvekillerini direnmeye çağırıyoruz.

"SOKAKLARDA, MEYDANLARDA DİRENECEĞİZ"

Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacaktır, direnenleri de yazacaktır. Tüm halkımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye davet ediyoruz. Her reaksiyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sivil toplumun, meslek örgütlerinin yanındayız. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz; bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.