Olay Türkiye'de yaşandı! Vatandaşın tekbir getirerek kaydettiği görüntüye tepki yağıyor

Adana'da bir vatandaş tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde fındık büyüklüğünde doluya yakalanan tavuğun telef olduğu anlar yer alıyor. Videoyu izleyenler, tekbir getirerek görüntüyü kaydeden kişiye demediğini bırakmadı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak son dönemlerde değişen hava olayları hem insanları hem de doğada yaşam mücadelesi diğer canlıları zor durumda bırakabiliyor. Adana'da dolu yağışı esnasında kaydedilen bir görüntü ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SAĞA SOLA KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA OLMADI

Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışına dışarda yakalanan bir tavuk, sağa sola kaçıp sığınacak bir yer arasa da bunda başarılı olamadı. Görüntüleri kaydeden kişinin tekbir getirdiği anlarda tavuğun bir anda kendini yere bırakarak çırpındığı görülüyor. Videoyu izleyenler tekbir getirerek görüntüyü çeken kişiye tepki gösterdi.

"KOŞUP TAVUĞU KURTARSAYDIN"

Videonun altına yapılan yorumlarda "Koşup tavuğu kurtarsaydın", "Tavuk için çok üzüldüm", "Orada olsam alırdım izlemek yerine", "Allah yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.