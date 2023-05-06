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OHAL bölgesinde vakıflara ait taşınmazlardan, 3 ay kira alınmayacak

OHAL bölgesinde vakıflara ait taşınmazlardan, 3 ay kira alınmayacak

OHAL bölgesinde vakıflara ait taşınmazlardan, 3 ay kira alınmayacak
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:54

Depremin yarattığı yıkımın ardından OHAL ilan edilen illerde, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan şubat, mart ve nisan ayları için kira alınmayacak. Ödenen kiralar iade edilecek.

Olağanüstü hal kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar hakkında alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 AYLIK KİRA MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların, bu yılın şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.

ÖDENEN KİRALAR İADE EDİLECEK

Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak. Bahse konu taşınmazların kiracılarının, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak. Bu halde kiracıdan, kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.

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