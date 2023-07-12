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Ofisin camını açmak isteyen avukat 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ofisin camını açmak isteyen avukat 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ofisin camını açmak isteyen avukat 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Admin
Admin
12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:52

Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat, dengesini kaybederek zemine düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden avukatın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PENCEREYİ AÇTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza iş merkezi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5'inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.

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