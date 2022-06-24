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O ödemeler hesaplara yatırılıyor

O ödemeler hesaplara yatırılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

O ödemeler hesaplara yatırılıyor
Admin
Admin
24 Haziran 2022 Cuma 20:32

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, söz konusu tutarın dağılımına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 22 milyon 843 bin 311 lira, "Uzman Eller Projesi" için 1 milyon 496 bin lira destek aktarılacak.

24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal desekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

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