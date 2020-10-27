Nakdi ücret desteği Kasım ayında Bitecekmi? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek? Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu. Nakdi Ücret Desteği Nedir?Kimlere Nakdi Ücret Desteği verilir? İşte detaylar
Nakdi ücret desteği Kasım ayında Bitecekmi? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek?
Nakdi ücret desteği Kasım ayında Bitecekmi? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek? Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu. Nakdi Ücret Desteği Nedir?Kimlere Nakdi Ücret Desteği verilir? İşte detaylar
NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?
Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.
İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.
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