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Murat Kurum kiracılara seslendi: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar

Murat Kurum kiracılara seslendi: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar

Murat Kurum kiracılara seslendi: Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam yaparsa bankaya kiranızı yatırın, sizi çıkaramazlar
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:48

Fahiş fiyat artışlarının ardından ev sahiplerinin, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapamaması yönünde bir karar alınmıştı. Ancak birçok ev sahibi bu düzenlemeyi hiçe sayarak yüksek kiralar almaya devam etmişti. Bugün canlı yayında kiracı vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar" dedi.

Son aylarda artan konut ve kira fiyatları vatandaşın belini bükünce, hükümet bu konuda yeni bir adım atmıştı. Artan kiraların sonu gelmeyince, geçtiğimiz sene kira fiyatlarına yüzde 25'lik bir artış sınırı getirilmişti. Ancak bazı ev sahipleri bunu dikkate almayarak, yüzde 25'in üzerinde zam yapmaya devam etmişti.

"KURALA UYMAYAN EV SAHİPLERİ VAR"

Bu sabah bir canlı yayına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında gelen kira artışlarına değindi. Yüzde 25'lik kira sınırına uymayan ev sahiplerinin de olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var." dedi.

"SİZİ EVİNİZDEN ÇIKARAMAZLAR"

Bu noktada kiracılara seslenen Kurum, "Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar. Kanunen de yüzde 25'ten fazla zam yapma hakları yok. Biz idari ve hukuki olarak buradaki süreci kiracılar adına takip edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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