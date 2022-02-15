Murat Ağırel ile Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor!

İşte Rusya'nın saldırı planı! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal için çok boyutlu bir plan hazırladığı, buna göre Rus askerlerinin önce Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya girip ardından ülkenin doğusundan Kiev’e ulaşarak son darbeyi indireceği belirtiliyor. Kaynaklara göre Rusya lideri Putin Ukrayna’da Rusya yanlısı bir hükümeti iktidara getirmeyi planlıyor. Amaç kansız bir darbe olsa da kaynaklar işgal planının kanlı bir savaşa dönüşebileceğine dikkat çekiyor.