Murat Ağırel ile Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor! Murat Ağırel ile Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor! Murat Ağırel ile Barış Pehlivan cezalarının onanmasının ardından yeniden cezaevine giriyor.
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan cezalarının onanmasının ardından yeniden cezaevine giriyor.
Gazeteci Murat Ağırel Twitter hesabından, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın" paylaşımını yaptı.
Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" ifadesini kullandı.
İstinaf Mahkemesi ret kararında “verilen mahkumiyet kararına karşı bu sanıklar müdafiilerinin istinaf taleplerinin yapılan incelemesinde istinaf başvuruların esastan reddine” ifadelerini kullanmıştı.
Pehlivan ve Ağırel, 3 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptırılmışlardı.