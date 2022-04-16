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Motorin fiyatlarına hafta sonu zammı geldi!

Motorin fiyatlarına hafta sonu zammı geldi!

Motorin fiyatlarına hafta sonu zammı geldi!
Admin
Admin
16 Nisan 2022 Cumartesi 16:07

Motorin fiyatlarında beklenen zam geldi ve bu sabah itibariyle pompaya yansıtıldı.

BU SABAH 1,79 TL ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına ortlama 1,79 TL'lik zam gelmiş oldu. Zam bugün (16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı) pompa fiyatına yansıtıldı. Üst üste 3 indirimin ardından uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile birlikte akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşmuştu.

FİRMALAR YENİ FİYATLARI AÇIKLADI

Akaryakıt firamalarının web sitelerinde yeni fiyatlar da yer aldı. Bir süre önceir EPGİS akaryakıtta fiyat açıklamasını durdurmuştu. Fiyatlar şirketlerin web sitelerinden ve akaryakıt bayilerinden öğrenilebiliyor.

Ankara'da 22,09 TL olan motorin İstanbul'da 22,01 TL'den satılıyor

OPET VE PETROL OFİSİ FİYATLARI ŞÖYLE OLDU

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