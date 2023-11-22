Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca A Milli Takım'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

A Milli Futbol Takımı kafilesini taşıyan uçak, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na indi. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella'nın muayenesine refakat etmek üzere uçaktan ayrıldı.