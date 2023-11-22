2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
0
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
62
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0

Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca A Milli Takım'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca A Milli Takım'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca A Milli Takım'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
Admin
Admin
22 Kasım 2023 Çarşamba 11:20

A Milli Futbol Takımı kafilesini taşıyan uçak, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na indi. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella'nın muayenesine refakat etmek üzere uçaktan ayrıldı.

Galler maçı sonrası İstanbul'a dönen A Milli Takım'ı taşıyan uçak teknik direktörVincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI"

"A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

"MONTELLA VE HAMİT ALTINTOP REFAKETÇİ OLMAK İÇİN UÇAKTAN AYRILDI"

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır. A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır."

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı
Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı
0
Çete mensuplarının telefonundan çıktı! İki genci tepeden tırnağa bantlayıp, kerpetenle dillerini çekmişler
Çete mensuplarının telefonundan çıktı! İki genci tepeden tırnağa bantlayıp, kerpetenle dillerini çekmişler
0
İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma tamam! 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak
İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma tamam! 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak, 4 gün ateşkes olacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.