Milletvekillerinin emekli maaşlarına yüzde 40,5 oranında zam!

Milletvekillerinin emekli maaşlarına yüzde 40,5 oranında zam!

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1 inci maddesinde; ".....Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "01- Personel Giderleri" ve "02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "01.08-Cumhurbaşkanı Ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklenmiştir...." hükmüne yer verilmiştir.

Bu Teklife göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödeneği 1.209.000 TL'den % 40,5 oranında arttırılarak 1.698.645 TL olacaktır. Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.698.645 ÷ 12 = 141.553,75 TL olacaktır.

Ayrıca, bu verilere göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 141.553,75 x % 40 = 56.621,5 TL olacaktır.

Cumhurbaşkanı ödeneği başka kimlerin emekli maaşlarını etkiliyor?

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre 2022 yılında TBMM Başkanı ve Başbakan’a ödenecek emekli aylığı: 56.621,5 x % 75 = 42.466 TL olacaktır. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise 56.621,5 x % 45 = 25.479,67 TL olacaktır.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.