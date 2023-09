Midyeyi kötüleyen bir video paylaştı, bakanlık harekete geçince çark etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz

İzmirli midyeci kadın, midyenin temizlenmesiyle ilgili çektiği videonun yayılıp tepki görmesi sonrası sessizliğini bozdu. Türkiye'nin konuştuğu midyeci kadın isyan ederek videosunun kesilip paylaşıldığını ve bakanlıktan denetime geleceklerini söyledi.

Çektiği video ile midyenin temiz olmadığını belirterek gündeme gelen kadın, yeni bir video yayınlayarak isyan etti. Görüntülerinin kırpıldığını söyleyen kadın, "Midye başlı başına bir pislik' dedim ama biz o pislikten bir lezzet yaratıyoruz. Şimdi Tarım Bakanlığı falan aradılar her yerden, gelecekler. Sen 4 tane babasız çocuğun hakkına girdin" dedi.

"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Midyenin temiz olmadığını belirterek gündeme gelen kadın, yeni bir video yayınlayarak isyan etti. Videosunun kırpıldığını öne süren kadın, "Dün her yerde beni paylaşanlara sesleniyorum. Keşke videomu kırpmadan paylaşsaydınız da insanlar tamamını izleseydi. Tamam 'Midye başlı başına bir pislik' dedim ama biz o pislikten bir lezzet yaratıyoruz. Kokoreci, mumbarı, şırdanı düşün. Bunların hepsi aynı zaten benimle derdin ne? Sen 4 tane babasız çocuğun hakkına girdin ya, benim işimle oynadın ya... Şimdi Tarım Bakanlığı falan beni aradılar her yerden, gelecekler. Başım gözüm üstüne dedim. Ama ben seni var ya Allah'ıma havale ettim. İşimle oynadın, ben seni Allah'a bırakıyorum. Bunu da paylaş her yerde hadi." ifadelerini kullandı.