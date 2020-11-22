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Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var

Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Bugün yurtta kar, sağanak, fırtına, sis ve pus hadisesinin hepsi etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var
22 Kasım 2020 Pazar 13:28

Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var

 Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var  Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Bugün yurtta kar, sağanak, fırtına, sis ve pus hadisesinin hepsi etkili olacak.

Meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

İSTANBUL İLE BİRÇOK İLDE SAĞANAK VAR
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan ile Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT VE ARDAHAN İLE DOĞU KARADENİZ'E KAR YAĞACAK
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde etkili olacak yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Yurtta hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise enellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
İzmir: Az bulutlu 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu 17

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