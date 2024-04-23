Antalya'daki teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyardığı, Yellice'nin bunun üzerine sistemi kapattığı görüldü. Ancak görüntülerde Yellice'nin cep telefonuyla görüşüp durdurma işleminden 23 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı kameraya yansıdı.

Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun, kontrol odasına gelerek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi halatlarda problem gördüklerine ilişkin uyardığı görüldü. Uyarı üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, 23 saniye sonra yeniden açtığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine binme anları da görüntülerde yer aldı.

DAKİKA DAKİKA OLAY ANI

Kayıtlarda Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınlarının saat 17.17'de üst istasyondaki 28 numaralı teleferiğe bindiği, saat 17.20'de mor tişörtlü yolcunun üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyardığı, saat 17.20'de Serkan Yellice'nin cep telefonuyla konuşarak alt kontrol odasına girdiği, saat 17.20'de operatör yardımcısı Suphi Kaplan'ın üst kontrol odasına yöneldiği, Yellice ile telefonla konuşarak arızaları gösteren PLC ekranına baktığı yer aldı.

23 SANİYE SONRA TELEFERİĞİ YENİDEN ÇALIŞTIRMIŞ

Saat 17.21'de 21 numaralı kabinden inen üç gencin teleferikteki sorunu görevliye anlattığı, aynı dakikanın 37'nci saniyesinde mor tişörtlü yolcunun, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek Suphi Kaplan'ı uyardığı, saat 17.21'de Serkan Yellice'nin alt kontrol odasında 'Dur' butonuna basarak sistemi durdurduğu, 17.22'de ise yani 23 saniye sonra teleferiği yeniden çalıştırdığı görüntülere yansıdı.