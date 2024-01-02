Menajeriyle temasa geçtiler bile! Icardi Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli ve Al Ittihad sezon başında çok istedikleri yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi yeniden radarına aldı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni alan Arjantinli yıldız Al Ahli ve Al Ittihad'ın radarına girdi. 2 takım da yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

27 MAÇTA 23 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mauro Icardi, bu sezon 27 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı.