Markette 20, tarlada 50 kuruş! Limon üreticisi ağaçlarını sökmeye başladı

Markette fiyatı 15-20 TL arasında değişen limon, dalında 50 kuruşa satılamadığı için üretici ağaçlarını kesmeye başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Limonun bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altında 50 kuruşa satılmakta ve çoğu yerde de alıcı olmadığından dolayı çiftçimiz limonunu sökmek durumunda kalıyor. Çiftçi limonu kökünden söküp biyokütle tesislerine, enerji santrallerine göndermekte" dedi.

Tarla fiyatı 50 kuruşa kadar düşen ancak yine de satılamayan limon üreticisini kara kara düşündürüyor. Limonda umut göremeyen üreticiler ağaçlarını sökmeye başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bir limon üreticisinin ağaçlarını kestiği tarlada limon üreticisinin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Bölgede mevsimlik tarım işçi bulamadıklarından yakınan Doğan, markette 15-20 lira olan limonun tarlada 50 kuruşa satılmasına tepki gösterdi.

"ÇİFTÇİMİZ AĞAÇLARINI SÖKMEKTE"

Üreticinin ağaçlarını sökmeye başladığını belirten Doğan, "Bereketli topraklar Adana ilimizde bu yıl mayer cinsi limonda çok verim olduğundan dolayı şu an bahçede limon ağaçta olmasına rağmen kepçeyle sökülmekte. Limonun bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altında 50 kuruşa satılmakta ve çoğu yerde de alıcı olmadığından dolayı çiftçimiz limonunu sökmek durumunda kalıyor. Gördüğümüz bahçe, 6-7 yaşındaki bir bahçe. Çiftçimiz buraya 6 yıl boyunca masraf etmiş, gübresini ilacını işçiliğini yaparak bu hale getirmiş ve şu anda çiftçimiz burada mayer cinsi limonun damlama hortumlarını dahi toplamadan ağaçlarını sökmekte." dedi.

"ÇİFTÇİ UMUT GÖREMEDİĞİ İÇİN SÖKÜYOR"

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana ilimizde toplamda 240 bin dönüm alanda limon çeşitlerimiz var. Bunun 150 bin dönümü mayer cinsi limon. Adana bu yıl 520 bin ton limon bekliyorduk. Fakat bu yıl rekolte biraz daha çok olacakmış gibi gözüküyor. Genç ağaçlar sökülürken bu yıl 7 yıllık ağaçlar dahi çiftçi umut göremediği için söküyor. Bu ileriki zamanda mayer cinsi limonların birçoğu sökülecek.

"DESTEK VERİLMELİ"

Doğan, yurtdışına ihracat yapan üreticilere Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteğinin bu yıl limon üreticilerine verilmesi gerektiğini belirterek, "Hasat başladı ve mayer cinsi limon ilk başladığında kilosu 4-5 liraya piyasaya girdi. Çiftçimiz, para etmediği için limon ağaçta kaldı ve bunu kökünden söküp biyokütle tesislerine, enerji santrallerine göndermekte. Çiftçimizin burada 1 dönüme 11 bin lira 12 bin lira bir maliyeti var. Çiftçimiz buradan bu maliyeti zarara uğrayarak mazota, ilaca, çiftçiye, gübreye para ödeyecek ve şu an çiftçi tarlasına bile gelmemekte. Biz yetkililere mayer cinsi limonun tonuna 1,5 -2 lira DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) desteği istedik ama hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

"MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Buna ek olarak Adana'da şu anda mevsimlik tarım işçisi bulmakta zorlanıyoruz. Narenciye paketleme tesisleri yüzde 50-60 kapasite ile çalışıyor. Bunun yüzde 100'e ulaşması için Ereğli bölgesinde tarım işçileri dahi gelse belki yüzde 21 eksiğimiz olacak. Eğer işçi yüzde yüz çalışmış olsaydı, bu mayer cinsi limon ağaçta kalmamış olacaktı." dedi.