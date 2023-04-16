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Mantar arayan gençler obruk buldu! Tedirgin olan halk yetkililere seslendi

Mantar arayan gençler obruk buldu! Tedirgin olan halk yetkililere seslendi

Mantar arayan gençler obruk buldu! Tedirgin olan halk yetkililere seslendi
Admin
Admin
16 Nisan 2023 Pazar 19:04

Konya Ovasında sıkça oluşan korkutan obruklar şimdi de Aksaray sınırlarında kendini göstermeye başladı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde mantar aramaya çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında 6 metre derinliğinde obruk buldu. Tedirgin olduklarını ifade eden gençler, "Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz" dedi.

Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı. Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi.

MANTAR ARAYAN GENÇLER BULDU

Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu. Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek obruğu fark etti.

MANTAR ARAYAN GENÇLER BULDU

Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu. Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek obruğu fark etti.

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