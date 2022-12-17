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Loca Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Loca Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Birçok ülkenin dillerini bünyesine katarak zenginleşen Türk Dili, geniş kapsamlı olduğundan bazı kelimelerin anlamı araştırılıyor. Peki, anlamı merak edilen kelimelerden olan Loca ne demek, TDK'ya göre Loca sözcüğü ne anlama geliyor? Loca kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde doğru kullanım alanlarını sizler için derledik. İşte, TDK’ya göre Loca kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında merak edilenler...

Loca Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Loca Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?
Kamusaati
Kamusaati
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:50

Günlük hayatta karşılaştığınız veya daha önce hiç duymadığınız kelimelerin anlamlarını öğrenerek merakınızı giderebilir, kelime hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Kullanım alanı ve kökeni ile önemli kelimelerden biri olan Loca sözcüğünün hangi anlamları taşıdığı merak ediliyor. Peki, Loca kelimesi ne demek, hangi anlama gelir? TDK’ya göre Loca ne demek ve kökeni nedir? Detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

LOCA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? LOCA KELİMESİ TDK ANLAMI

  • Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinde veya parlamento salonlarında özel bölme
  • Masonluk bölümlerinden her biri

LOCA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Gittim, bir hışımla locanın kapısını açtım.

LOCA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK CÜMLELER

  • mason locası, şeref locası

Etiketler; #Loca #Ne Demek #anlamı
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