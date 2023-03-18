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Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada

Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada

Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada
Kamusaati
Kamusaati
18 Mart 2023 Cumartesi 18:56

Küçükçekmece'de, okuldan çıkan iki grup lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tarafların sokak ortasında tekme ve tokatla birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle lise öğrencileri okul çıkışında tartışmaya başladı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

İki grup arasındaki tartışma büyüyünce öğrenciler birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı. Öğrencileri yanlarında bulunan diğer öğrenciler ayırmaya çalıştı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga sokaktan geçen vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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