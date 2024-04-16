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Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor

Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor

Kızılcık Şerbeti'nden fragman geldi! Nursema, Umut'u başka kadınla yakalıyor
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:43

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 19 Nisan'da yayınlanacak 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma, Nursema'nın eşi Umut'u bastığa anlar damga vuruyor.

ABDULLAH BEY GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Yeni bölüm fragmanında Nilay sayesinde tanışan Giray ve Doğa iyice yakınlaşıyor. Gittiği gece kulübünde alkolün dozunu kaçıran Görkem'in eve sarhoş gelmesi evi karıştırırken Fatih de zor durumda kalıyor. Eşi ve oğlunun konuşurken duyan Abdullah Bey ise Alev'in suçsuz olduğunu öğrenerek yeniden barışmak için kapısına gidiyor.

NURSEMA BOŞANMAK İSTİYOR

Evliliğinde zor günler geçiren Nursema "Ben bu evlilikte birçok şeye göğüs gerdim ama türbanımdan dolayı kabul görmemek..." diyerek babasına boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmak için evine giden Nursema, kendi yatağında eşi Umut'u başka bir kadınla yakalıyor. Umut'un birlikte olduğu kadının kim olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

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