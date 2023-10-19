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Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara toplu SMS! Gündeminde yine tezkere var

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara toplu SMS! Gündeminde yine tezkere var

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara toplu SMS! Gündeminde yine tezkere var
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün vatandaşlara SMS göndererek, TBMM'den geçen Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi protesto ettiğini açıkladı. Bu durum bazı vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara toplu SMS atarak Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresini protesto ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılan oylama ile Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatılmasını içeren tezkere bir kez daha kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta tepki gösterdiği bu tezkereyle ilgili bugün vatandaşlara kısa mesaj gönderdi.

Gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı: "AK Parti ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!"

Öte yandan tezkere; AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin oylarıyla kabul edilmişti.

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