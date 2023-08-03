Kayseri Metrosun'da Kocasını başka kadınla yakaladı: Anahtarı ver, evin anahtarını ver

Kayseri de metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver" dedi. Diğer yolcular olan biteni şaşkınlıkla izlerken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı olay, metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EVİN ANAHTARINI VER"

Olay, 30 Temmuz'da, merkez meydana geldi. Metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

"SENİN KOCANI DA ARAYACAĞIM"

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

"O EVE GİRMEYECEKSİN BİR DAHA"

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.