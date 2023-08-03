zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Kayseri Metrosun'da Kocasını başka kadınla yakaladı: Anahtarı ver, evin anahtarını ver

Kayseri Metrosun'da Kocasını başka kadınla yakaladı: Anahtarı ver, evin anahtarını ver

Kayseri Metrosun'da Kocasını başka kadınla yakaladı: Anahtarı ver, evin anahtarını ver
Admin
Admin
03 Ağustos 2023 Perşembe 13:14

Kayseri de metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver" dedi. Diğer yolcular olan biteni şaşkınlıkla izlerken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı olay, metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz'da, merkez meydana geldi. Metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak kararın önemini deftere de not düştü
YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak kararın önemini deftere de not düştü
0
Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminineÇok sert çıktıı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminineÇok sert çıktıı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı
0
Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak
Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.