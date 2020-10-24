Kayseri KUMSMALL AVM ne zaman Açılacak Açılışı 24 Ekim 2020 Tarihinde saat 16:00 itibariyle sayın Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımı ile sağlanacaktır KUMSmall AVM''de neler var KUMSmall AVM personel İşçi Alımları Ne zaman Yapılacak İş Başvuruları Nereden Yapılacak?İşte Detaylar..

Kayseri KUMSMALL AVM Bugün Açılıyor!

Kayseri KUMSMALL AVM ne zaman Açılacak Açılışı 24 Ekim 2020 Tarihinde saat 16:00 itibariyle sayın Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımı ile sağlanacaktır KUMSmall AVM''de Neler var KUMSmall AVM personel İşçi Alımları Ne zaman Yapılacak İş Başvuruları Nereden Yapılacak?İşte Detaylar..

Kayseri'de Avrupa'nın en büyük AVM'si lansmanı ile tanıtımı yapılan KUMSmall AVM'nin açılışı yılan hikayesine döndü. Açılış art arda 3. kez ertelenmişti Açılışı nihayet gerçekleştirileceği kamuoyuna açıklandı

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karma projesi KUMSmall AVM'nin üçte birini teşkil eden "Mobilya Bölümü"Hayata geçiyor

Açılış 24 Ekim 2020 Tarihinde saat 16:00 itibariyle sayın Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Katılımı ile sağlanacaktır KUMSmall AVM açılan mağazalarıyla hem mobilya severlere hem de moda tutkunlarına hizmet verecek.

KUMSmall AVM''DE NELER VAR?



GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yönetilen, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi KUMSmall Factory, Anadolu’nun merkezi Kayseri’de açılacak ve içerisinde AVM, İş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi bir çok seçenek bulunacak. Dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getirecek olan KUMSmall Factory, 2 milyar TL’ye yakın yatırım maliyeti, 1.500.000m2 açık, 900.000m2 kapalı alana kurulan 302.000m2’lik satış alanında, 180.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla, 400 adet mağaza ve 6000 araçlık otoparkıyla hizmet verecek. KUMSmall Factory, mağazalarıyla moda tutkunlarına, restoran ve kafeleriyle her şeyin en iyisini arayan lezzet düşkünlerine hitap edecek.