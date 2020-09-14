Kayseri'de Şok Edecek Olay !tartıştığı eşini bıçakladı

Kayseri'de Şok Edecek Olay !tartıştığı eşini bıçakladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi İlçesi 30 Ağustos Mahallesi Kaplanlar sitesi altında bulunan tuhafiye dükkanında meydana geldi. Okan T. ile eşi Ayşegül T., yakınlarına ait olduğu iddia edilen tuhafiye dükkanında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Okan T. eşini boynundan bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşegül T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olan Okan T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'dan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine gelen Okan T. ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşegül T. arasında bir mağazada eşler arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında ise Okan T., Ayşegül T.'ye bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı esnasında kadın boğazından yara aldı mağaza sakinleri polise ihbar edince saldırgan koca etkisiz hale getirildi.Tutuklanarak cezaevine alındı

ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşegül T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına Ayşegül T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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