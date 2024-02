Karısıyla ilişkisi olan komşusuna cinsel saldırıda bulunup kayda almıştı! 46 yıl hapsi isteniyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, Halil Zorlutuna isimli şahıs, komşusuyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.Y.'yi dövdü ve cinsel saldırıda bulundu. Ardından da şantaj yaparak otomobilini kendi eşinin üzerine devrettirdi. Savcı, Zorlutuna hakkında 46 yıla kadar hapis cezası istedi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde, 2022 yılının Ağustos ayında Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen Halil Zorlutuna, diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı. Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.'ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi.Zorlutuna odada M.Y.'yi beyzbol sopası ile darp etti. Zorlutuna daha sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z. üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.

SANTAJI KOCA TUTUKLANDI

Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.'den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

46 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Halil Zorlutuna'nın M.Y.'ye karşı 'Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Halil Zorlutuna'nın M.Y.'nin eşi Ş.Y.'ye karşı da altınlarını aldığı için 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Halil Zorlutuna'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.