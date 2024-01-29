Karısını öldürüp baldızına mesaj attı: Ablanı öldürdüm

Bursa'da eşini öldüren koca, baldızına "Öldürdüm" diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis, 42 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISINI ÖLDÜRÜP BALDIZINA MESAJ ATTI

Sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine "Ablanı öldürdüm" diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı. Eve gelen Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.