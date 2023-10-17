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Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası

Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası

Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası
Admin
Admin
17 Ekim 2023 Salı 14:19

Hamas operasyonuna karşılık veren İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceğini açıkladığı kara harekatının ertelenmesi ülkede bir numaralı gündem olmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah nedeniyle endişeli olduğu ve bütün birlikleriyle Gazze'ye girmeleri halinde Hizbullah'ın bu fırsatı değerlendirip ülkeye saldırı düzenlenmesinden korktuğu iddia edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 11 gündür bomba yağdırıyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye kara harekatı başlatacağını duyuran İsrail'in operasyona halen başlayamaması dikkatlerden kaçmazken basında yer alan bir iddia büyük ses getirdi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde Gazze'ye hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in bazı endişeleri olduğuna, bu nedenle operasyon planını ertelediğine vurgu yapıldı.

Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, bir dizi etkenin ertelemeye yol açtığını, ancak İsrail'in asıl endişesinin Lübnan'daki Hizbullah örgütü olduğuna dikkat çekti. Kaynaklara göre İsrail, bütün birlikleriyle Gazze'ye girmesi halinde Hizbullah'ın bu fırsatı değerlendirip kuzeydeki Lübnan sınırından ülkeye saldırı düzenlemesinden korkuyor.

Hizbullah'ın İsrail'le doğrudan çatışmaya girmekten kaçınarak İsrail'i "sahte güvenlik" algısıyla yanıltmaya çalıştığı görüşü de dikkat çekti. Her halükarda İsrail ordusunun Gazze'ye kara operasyonu düzenleyeceğini yazan gazete, buna karşın Hizbullah'ın manevralarının dikkatle takip edildiğini ve kuzey sınırında önlemleri artırdığını kaydetti.

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