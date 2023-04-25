Kanser hastası hayranının isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşmakta güçlük çeken Boz, hayranının vefat ettiğini söyleyerek "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Şarkılarının yanı sıra sık sık yaptığı yardımlarla gündeme gelen başarılı şarkıcı Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Genç kızın ailesine ulaşan Boz, hayranının ölüm haberiyle yıkıldı.

"SILA'MIZ MELEK OLDU"

Buluşmak için hazırlık yaptığı hayranı Sıla'nın öldüğünü öğrenen Murat Boz,Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, "Benim için çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Murat Boz daha önce de birçok hayranının isteğini yerine getirerek bir araya gelmişti.