Kanarya Adalarında Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi, 500 euro tazminat alarak indi

Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.