zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Kanarya Adalarında Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi, 500 euro tazminat alarak indi

Kanarya Adalarında Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi, 500 euro tazminat alarak indi

Kanarya Adalarında Ağırlıktan kalkış yapamayan uçaktan 19 kişi, 500 euro tazminat alarak indi
Admin
Admin
10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:42

Kanarya Adaları'ndan Liverpool'a seyahat eden bir uçakta pilot, ağırlıktan dolayı kalkış yapılamadığını ifade ederek uçaktan 20 kişinin inmesini istedi. Gönüllü olanlara 500 euro tazminat teklif edilirken, uçaktan 19 kişi indi ve seyahat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bir uçak firmasının Kanarya Adaları-Liverpool seferinde ilginç anlar yaşandı. Yolculara anons geçen pilot, uçağuın kalkmak için fazla ağır olduğunu ve 20 gönüllünün inmesi gerektiğini söyledi.

İNENLERE 500 EURO TAZMİNAT VERİLDİ

Özellikle bu gece Liverpool'a uçması gerekmeyen kişilere çağrıda bulunan pilot, gönüllü olacak kişilere 500 euro tazminat verileceğini ifade etti.

Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı Turuncu Kod verdi
Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı Turuncu Kod verdi
0
Pandemi Döneminde Özgürlüğüne kavuşan hükümlüleri Şoke Eden Gelişme
Pandemi Döneminde Özgürlüğüne kavuşan hükümlüleri Şoke Eden Gelişme
0
Zelenski, İstanbul turunda! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti, Bartholomeos ile özel görüşme yaptı
Zelenski, İstanbul turunda! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti, Bartholomeos ile özel görüşme yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.