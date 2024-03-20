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Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı

Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı

Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
Admin
Admin
20 Mart 2024 Çarşamba 11:36

İstanbul Fatih'te bir tebliğci kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyerek uyardı. O anlar kafedeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Fatih'te kafede oturan vatandaşlar, bir tebliğci tarafından oruç tutmadıkları için uyarıldı. "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyen tebliğcinin görüntüleri kafede oturan vatandaşlardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SANKİ ALLAH'A BİRLİKTE HESAP VERECEKSİNİZ"

Paylaşılan videonun altına "Anlatan da dinleyen de hoşgörülü olunca hiçbir sorun çıkmıyor", "Sana ne! Sanki Allah'a birlikte hesap vereceksiniz", "Söyledikleri doğru fakat uyarı şekline bir şey diyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

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