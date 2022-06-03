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Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor

Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor Yargıtay'ın Kadir Şeker'in aldığı cezanın bozulmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını istemesi, ailesinde bayram sevinciyle karşılandı. Şeker ailesi, oğullarının cezaevinden çıkacağı günü özlemle bekliyor

Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Admin
Admin
03 Haziran 2022 Cuma 15:10

Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor. Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir. Bu daha kuvvetli bir ihtimal. Bunun sebebi de yeni verilecek karara da tarafların itiraz hakkı var. Temyizde geçeceği süre, alacağı zaman, kesinleşme süresi dikkate alındığında Kadir'in hükümle birlikte tahliyesi daha kuvvetli bir ihtimal.

Mahkemenin Yargıtay'ın kararına uyacağı beklentisindeyiz. Diğer ihtimal de hükümle birlikte tutukluluk devamına karar da verebilir. Her ne kadar bunu istemesek de bu da bir ihtimal. Bu saatten sonra meşru müdafaa ya da yaralama ve benzeri başka bir ceza beklenmiyor.

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