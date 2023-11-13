İzmit'te kalabalık grup, ünlü kahve zincirinde oturan müşterilere tepki gösterip kahvelerini döktü

Gazze'de katliam yapan İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken İzmit'te kalabalık bir grup ünlü kahve zincirinde oturan müşterileri hedef aldı. Masalarda oturan vatandaşlara "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösteren grup, kahveleri toplayıp döktü.

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden katil İsrail'e yönelik protestolar Türkiye'de de hız kesmiyor. İzmit'te dünyaca ünlü kahve zincirinde oturan müşterileri hedef alan kalabalık bir grup, vatandaşlara "Yazıklar olsun" diye bağırıp masalardaki kahvelerini döktü.

KALABALIK GRUP KAHVE ZİNCİRİNİ HEDEF ALDI

İsrail zulmüne yönelik tepkilerin son örneği İzmit'te yaşandı. Dünyaca ünlü kahve zincirinde oturan müşteriler, kalabalık bir grubun müdahalesiyle karşılaştı.

"YAZIKLAR OLSUN" DİYE BAĞIRIP KAHVELERİNİ DÖKTÜLER

Kahve zincirinin Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e ait olduğu gerekçesiyle müşterilere sert tepkide bulunan kalabalık grup, "Yazıklar olsun" diye bağırdıkları vatandaşların masalardaki bardaklarını alıp tek tek yere döktü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan grubun masalarda oturan vatandaşlara yönelik müdahalesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi