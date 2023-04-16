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İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek

İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek

İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek
Admin
Admin
16 Nisan 2023 Pazar 20:11

İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek

CHP'nin 6'lı Masa'da yer alan İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi için en az 30 milletvekili kontenjanı ayırması parti içinde çatlak seslere neden oldu. Bazı CHP'liler Meclis seçiminde çoğunluk için bu iş birliğini kaçınılmaz görürken, bazılarının ise sayının çok fazla olduğunu dile getirip "Soydular bizi. Bu iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek" yorumunda bulunduğu iddia edildi.

CHP'nin, İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne seçilecek sıralardan en az 30 milletvekili için kontenjan ayırmasının tartışması sürüyor.

Birçok CHP'li yönetici Meclis seçiminde çoğunluğu sağlamak için bu iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söylese de parti içinde diğer partilere kazandırılacak milletvekili sayısının çok fazla olduğunu dile getirenler de va

Parti içinde "Soydular bizi. Bu iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek" yorumu yapanlar, bazı kentlerde Yeşil Sol ve TİP'e oy kayışı olabileceğini kaydediyor.

CHP'de diğer partilerle yapılan iş birliği öncesi parti oyunun yüzde 26.5-27 bandında olduğu kaydediliyordu. Gazeteduvar'ın haberine göre iş birliği sonrası ölçümlerin ise önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

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