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İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı

İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı

İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
Admin
Admin
04 Mart 2024 Pazartesi 15:42

İstanbul Ataşehir'de 8 yıl önce açılan ve megakentin en görkemli alışveriş merkezlerinden biri olan Watergarden AVM, Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı. AVM'nin ortaklarından biri de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi.

Megakent İstanbul'un su, ışık, lazer gösterileri ve oyun alanlarıyla ünlü alışveriş merkezi Watergarden AVM, Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından satın alındı.

ORTAKLAR ARASINDA BÜYÜKEKŞİ DE BULUNUYORDU

AVM'nin eski ortakları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de bulunuyordu. Ancak FLO Ayakkabı'nın sahipleri ile banka arasındaki ortaklık sona erdi.

AVM'DEN BEKLEDİKLERİ KAZANCI ELDE EDEMEDİLER

Ortaklar, AVM'den bekledikleri kazancı elde edemedikleri için bu kararı aldılar. Albaraka Türk Katılım Bankası, Watergarden AVM'nin tek sahibi olarak hikayesinde önemli bir dönüm noktası olmuştu.

ORTAKLIĞI SONLANDIRDILAR

AVM'nin temeli 2014 yılında atıldı ve Büyükekşi, Ziylan Ailesi ve Albaraka Türk Katılım Bankası, "Kar-zarar ortaklığı yatırım sözleşmesi" imzalayarak AVM'de ortaklık yapmışlardı. Ancak mali sıkıntılar, birçok AVM'de olduğu gibi burada da yaşandı. Taraflar, bekledikleri verimi elde edemedi ve sonunda ortaklığı sonlandırmaya karar verdiler.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ adına yapılan açıklamada, "6 Şubat 2024'te yapılan Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısında, alınan ortak karara istinaden ortaklık tasfiye edildi. Ziylan Gayrimenkul olarak Watergarden İstanbul projesiyle ilgili hiçbir tasarrufumuz kalmamıştır" denildi.

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