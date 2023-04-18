Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

İstanbul'da korkutan görüntü! 5 dakikada güneş yok oldu

İstanbul'da korkutan görüntü! 5 dakikada güneş yok oldu

İstanbul'da korkutan görüntü! 5 dakikada güneş yok oldu
Admin
Admin
18 Nisan 2023 Salı 22:02

Akşam saatlerinde yağmurlu bir havanın etkisine giren İstanbul'da ender rastlanan bir doğa olayına tanık oldu. İstanbul üzerinden geçen 7 kilometre kalınlığında bir bulut henüz güneş batmadan şehri karanlığa boğdu.

Serin ama güneşli bir gün geçiren İstanbullular akşam saatlerinde şiddetli bir sağanak yağmurla karşılaştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde başlayan sağnak yol durumunu da kötü etkiledi.

5 DAKİKA İÇİNDE GÜNEŞİ KAPATTI

Yağmur ve trafikle boğuşan İstanbullular bir de ender rastlanan doğa olayına tanık oldu. 7 kilometrelik bir bulut 5 dakika içinde güneşi kapattı. Bir anda ortalığın karanlığa bürünmesi ile panik havası yaşandı.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı! Son sözleri "Dayanacak gücüm kalmadı" oldu
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi yaşama tutunamadı! Son sözleri "Dayanacak gücüm kalmadı" oldu
0
Erdoğan'ı mest eden pankart! Konuşmasını yarıda kesip sesli okudu
Erdoğan'ı mest eden pankart! Konuşmasını yarıda kesip sesli okudu
0
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Karadeniz Gazı perşembe günü saat 20.23'te karaya çıkıyor
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Karadeniz Gazı perşembe günü saat 20.23'te karaya çıkıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.