İstanbul'da bir binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

5 YARALI VAR

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katında patlama oldu. İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"TAHKİKAT DEVAM ETMEKTE"

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.