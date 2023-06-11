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İstanbul Başakşehir'de fabrika yangını! Dün akşamdan beri söndürülemedi

İstanbul Başakşehir'de fabrika yangını! Dün akşamdan beri söndürülemedi

İstanbul Başakşehir'de fabrika yangını! Dün akşamdan beri söndürülemedi
Admin
Admin
11 Haziran 2023 Pazar 08:27

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında yangın çıktı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, binada mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı. Yangının kaynak yapılırken çıktığı iddia edildi. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kırtasiye ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İçinde çalışanların da bulunduğu binayı söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis, alanda güvenlik önlemleri aldı.

Alevler içindeki fabrikadan 8 işçi kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, alevlerin büyümesi sonucunda yan binaya da sıçradı. Söndürme çalışmalarına TOMA'larla da destek verildi. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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