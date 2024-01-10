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İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
Admin
Admin
10 Ocak 2024 Çarşamba 15:16

İsrailli Milletvekili Nissim Vaturi, katıldığı bir radyo programında tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Gazze'nin yakılması gerektiğini söyleyen Vaturi, "Orada artık masumların kaldığını düşünmüyorum. Kim kaldıysa yok edilmeli" dedi.

İsrail Meclis Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nissim Vaturi 7 Ekim'den beri ırkçı paylaşımlarına ve söylemlerine devam ediyor. Daha önce de yaptığı paylaşımlar yüzünden X'ten defalarca uyarı alan Vaturi, bu sefer de insanlığa karşı nefretini katıldığı bir radyo programında kustu.

"ORADA MASUM KALMADI, KALANLAR YOK EDİLMELİ"

İsrailli Radyo Kanalı Kol Barama'ya katılan Nissim Vaturi, " Gazze'den herkesi tahliye ettik. 1.900.000 kişiyi düzenli bir şekilde tahliye etmeyi başardık, geriye 100.000 kişi kaldı. Orada artık masumların kaldığını düşünmüyorum. Orada kim kaldıysa yok edilmeli, nokta… Gazze yakılmalı. Orada masum kalmadı, kalanlar yok edilmeli. Askerlerin yaralanmasındansa binaları yakmak, yıkmak daha iyidir. Bu konuda en ufak bir şüphem bile yok" dedi.

TEPKİ YAĞSA DA GERİ ADIM ATMADI

Daha önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı faşizan paylaşımlar sebebiyle gündeme gelen Nissim Vaturi, radyo programında söylediği sözler üzerine hem İsrail'den hem de dünyanın çeşitli noktalarından tepkiyle karşılaştı. Karşılaştığı tepki üzerine Nissim Vaturi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'de kalan teröristlerin imha edilmesi çağrısında bulundum. Uzun zaman önce tüm vatandaşlar güneye tahliye edildi. Yanıltmayı seven medya, dünyadaki İsrail düşmanlarına yardım etmeyi bırakın!" ifadelerini kullandı.

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