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İsrail'deki Türk gazetecilerin yakınına canlı yayında roket düştü

İsrail'deki Türk gazetecilerin yakınına canlı yayında roket düştü

İsrail'deki Türk gazetecilerin yakınına canlı yayında roket düştü
Admin
Admin
19 Ekim 2023 Perşembe 17:24

İsrail ve Gazze'deki gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Türk basını, zor anlar yaşadı. Canlı yayında son durumu aktaran Türk gazetecilerin yakınına roket atıldı.

13 gündür İsrail- Gazze sınırında yaşanan gelişmeleri aktaran gazeteciler, ölümden döndü. İsrail'in Sderot kentinde canlı yayın yapan Türk ve yabancı basın mensuplarının yakınına roket düştü. O anlarda büyük korku yaşayan gazetecilere şans eseri bir zarar gelmedi.

13 GÜNDE 13 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 13. gününde İsrail; Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda binlerce Filistin hayatını kaybederken; İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci de yaşamını yitirdi.

YAYINDA ROKET DÜŞTÜ

Bugün de İsrail'in Gazze sınırındaki Sderot kentinde canlı yayın yapan Türk ve yabancı basın mensuplarının yakınına roket düştü. O anlarda büyük korku yaşayan gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye dün de roket düştü. İki Türk gazeteci hafif yaralandı. Yapılan ilk açıklamada, gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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