İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Edinburgh'da düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yusuf, "Siyasi bölünmenin ötesinde ilişkimizi onarmanın ancak başka birisinin dümende olmasıyla yapılabileceği sonucuna vardım" dedi. Hamza Yusuf'un partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, 3 yıldır süren koalisyonu geçtiğimiz perşembe bozma kararı almıştı.

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf'un istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Ülkenin ilk Müslüman Başbakanı olan Yusuf, istifa kararını resmen duyurdu.

SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu geçtiğimiz perşembe bozma kararı almıştı. Yusuf'un istifa edeceği iddiası da bu karar sonrası ortaya atılmıştı. Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile güç paylaşımı anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, güven oylamasını kazanacağını düşündüğünü belirterek istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti. Ancak iddialar gerçeğe dönüştü. 29 Mart 2023'te koltuğa oturan Hamza Yusuf, görevinden istifa etti.

HALEFİ SEÇİLENEN KADAR 1. BAKAN OLARAK GÖREV YAPACAK

Edinburgh'da düzenlediği basın toplantısında Yusuf, "Siyasi bölünmenin ötesinde ilişkimizi onarmanın ancak başka birisinin dümende olmasıyla yapılabileceği sonucuna vardım. Bu nedenle SNP'nin ulusal sekreterine parti liderliğinden ayrılma niyetimi bildirdim ve mümkün olan en kısa sürede yerime geçecek kişi için bir liderlik yarışması başlatmasını talep ettim" dedi. Yusuf, halefi seçilene kadar birinci bakan olarak görev yapmaya devam edeceğini söyledi.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Hamza Yusuf, iki gün sonra yemin ederek görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.,