İngiliz turistler tatil beldesi Arenal'ı savaş alanına çevirdi! Evlerin bahçesine tuvaletlerini yapıyorlar

İspanya'nın tatil beldesi Arenal'de yerel halk, İngiliz turistlerin yaz aylarında kasabalarında oluşturduğu kaosa öfkeli. Halk, özellikle bahçelerine tuvaletlerini yapan turistlere öfke kusuyor.Arenal, Palma ve Llucmajor arasında bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçi çeken bir destinasyon. Ancak, Mart ve Eylül arasındaki yoğun sezon boyunca beldede tatil yapan İngilizlerin 48 saat süren aşırı eğlenceleri, sokaklarda geçirdikleri kavgaları, halkın bahçelerini tuvalet olarak kullanmaları ve daha fazlası, yerel halkın huzurunu kaçırıyor.

OTEL TUTMUYORLAR

Llucmajor Sakinler Derneği Başkanı David Servera, İngilizlerin daima en problemli turistler olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı turistlerin otel rezervasyonu yapmak yerine, 24 ila 48 saat boyunca alkol almayı ve partilemeyi tercih ettiklerini belirtti.

HALK BÖLGEYİ TERK ETMEYE BAŞLADI

Bir kasaba sakini olan Miguel Pascual, bir turistin bahçesini tuvalet olarak kullandığını belirtti. David, aşırı içkili turizmin kasabanın huzurlu atmosferini bozduğunu ve yerel halkın bu durumdan dolayı bölgeyi terk etmeye başladığını belirtti. Yetkililere çağrıda bulunan David, turizm seviyesini yükseltmeye yardımcı olmaları ve 24 saatliğine gelen turistleri engellemeleri gerektiğini belirtti.