Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

İnce'den Millet İttifakı'na 'trol' resti: Ya engel olun ya da maskelerinizi düşürürüm

İnce'den Millet İttifakı'na 'trol' resti: Ya engel olun ya da maskelerinizi düşürürüm

İnce'den Millet İttifakı'na 'trol' resti: Ya engel olun ya da maskelerinizi düşürürüm
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:31

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Millet İttifakı'na resti çekti. Her gün yeni bir trol saldırısı ile karşılaştıklarını belirten İnce, "Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Trol saldırılarına maruz kaldıklarını belirten İnce, Millet İttifakı'na resti çekti.

İnce paylaşımında şunları söyledi:

"Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok.

"İFTİRA ATMA YARIŞINA GİRMİŞLER"

Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

"SON DEFA SESLENİYORUM"

Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse kayyum uygulamasına son verecek
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse kayyum uygulamasına son verecek
0
Bakan Soylu, Togg'u alıp sanayiye gitti! İşte aracı inceleyen 35 yıllık ustanın ilk sözleri
Bakan Soylu, Togg'u alıp sanayiye gitti! İşte aracı inceleyen 35 yıllık ustanın ilk sözleri
0
Kanser hastası hayranının isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı
Kanser hastası hayranının isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.