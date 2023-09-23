İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığına aday oldu

HP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Çelik, parti içi demokrasiyi güçlendirmek, gençlere ve kadınlara daha fazla alan açmak için mücadele edeceklerini belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti, Çelik'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "Değişimciler"e yakın olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

"PARTİ ÖRGÜTÜMÜZ SESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEK"

CHP İstanbul İl Başkanlığında bir araya gelen partililere hitaben konuşan Çelik, CHP'nin 100'üncü yaşında parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğini kaydetti. Örgütlerinin parti içi demokrasiyi güçlendirmek için kadınlara ve gençlere siyasi alanda daha fazla alan açmak için sesini yükseltmeye devam edeceğini belirten Çelik, "Parti örgütümüz ön seçim, dönem kuralı, karar alma süreçlerini etkin katılım konularında sesini yükseltmeye devam edecektir." dedi.

"CHP'NİN YÖNETİCİLERİ OLARAK TARİHİ SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Çelik, CHP'nin kongre ve kurultay süreçlerinden mutlaka güçlenerek çıkacağını anlatarak, "Partimiz bu ülke için hayati bir ihtiyaçtır. Partimizin hedefleri için mücadele eden her birimiz bu topraklarda umudu yeniden aşılamak zorundayız. Bu bağlamda, CHP'nin yöneticileri olarak tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Ne yazık ki 2023 seçimlerini kazanamadık. Çok inandığımız, çok yaklaştığımız bu seçimde başarı elde edemedik." diye konuştu.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Çelik, 2019'da elde ettikleri tarihi İstanbul zaferini 2024'te yeniden perçinleyeceklerini anlatarak, "İstanbul'u yeniden kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız, tüm engellemeleri ortadan kaldıracağız, bunu gerçekleştirmek için örgüt yapımızı güçlendireceğiz. Mahallelerin, gençlerin, kadınların sesi il başkanlığımızda her daim duyulacak. İl, ilçe başkanlıkları arasındaki iletişimi mutlaka güçlendireceğiz. İlçe başkanlığı makamını güçlendireceğiz. İlçelerimizin maddi manevi sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Üye sayımızı katlayarak artıracağız. İBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacağız. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "Değişimciler"e yakın olduğu belirtiliyor.